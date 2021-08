Bijna 1 september, met welke regels gaat het schooljaar van start?

Op woensdag 1 september gaat het nieuwe schooljaar van start. Een jaar dat er, min of meer, normaal zal uitzien. Al zal de impact van het coronavirus nog voelbaar zijn in het onderwijs, het virus is er immers nog steeds . Welke coronamaatregelen gelden er in de klas en op school in het nieuwe schooljaar? Een overzicht.

Fysiek naar de les

Gedaan met afstandsonderwijs, vanaf woensdag mogen alle leerlingen opnieuw fysiek en voltijds aanwezig zijn op school. Al vraagt Onderwijs Vlaanderen wel om zoveel mogelijk in de buitenlucht te doen: lunchpauzes, lessen, turnlessen, ...

Mondmaskers

In het lager onderwijs hoeven leerlingen geen mondmasker meer te dragen, ook niet in het vijfde of zesde leerjaar - waar het vorig jaar wel nog verplicht was. Ook de leerkrachten mogen tijdens het lesgeven hun mondmasker afzetten. Wel moeten ze het nog dragen bij contact met andere personeelsleden, wanneer ze geen afstand kunnen houden. Opgelet: voor ouders geldt wél een mondmaskerplicht wanneer ze naar school komen om hun kinderen te brengen of op te halen.

In het middelbaar onderwijs zijn mondmaskers in de klas niet langer verplicht, maar wel wanneer ze buiten het klaslokaal onvoldoende afstand kunnen houden van medeleerlingen. In de praktijk zullen er op veel scholen dus nog mondmaskers gedragen worden in de gangen, onderweg van het ene lokaal naar het andere. Op de speelplaats is het niet nodig, zolang de leerlingen “intense fysieke contacten vermijden”, klinkt het. Op sommige scholen zal alsnog een mondmaskerplicht gelden op de speelplaats, omdat de directie dat veiliger acht.

Lunchpauzes in de refter

De lunchpauze op school kan georganiseerd worden in de refter, al blijft het wel aangeraden om de klasgroepen gescheiden te houden. Met vaste plaatsen werken kan daarbij helpen.

LEES OOK. Dit verandert op 1 september: veel wijzigingen in onderwijs, soepelere coronaregels en voordeligere laadpalen

Ventileren

Zo veel als mogelijk ventileren, dat blijft ook komend schooljaar de leuze in klaslokalen of andere binnenruimtes.

Quarantaine

Het afgelopen schooljaar werden meer dan eens verschillende klassen thuisgezet vanwege een enkele besmetting van een leerkracht of leerling. De kans is reëel dat zo’n scenario’s ook plaatsvinden in het nieuwe schooljaar. Bij melding van een (vermoedelijke) besmetting op school zal samen met het CLB beslist worden wat er moet gebeuren. In het geval dat een besmetting plaatsvindt in een klas, kan nog steeds overgegaan worden tot afstandsonderwijs zodat geen enkele leerling een achterstand oploopt. Maar: dat is niet langer verplicht voor scholen.

Op uitstap

Ook uitstappen kunnen dit schooljaar, maar voor het secundair onderwijs gelden buiten de klasvloer de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden.

Andere regels in Brussel

In Brussel gelden nog de regels van het vorige schooljaar. Ook op andere plaatsen waar de coronacijfers niet goed zijn, kan opnieuw de mondmaskerplicht worden ingevoerd en kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quarantaine geplaatst. Zo liet de gemeente Vilvoorde al weten dat de mondmaskerplicht in secundaire scholen behouden blijft wegens de hoge besmettingscijfers en de lage vaccinatiegraad bij de Vilvoordse jongeren.