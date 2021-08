Afghaanse ex-minister werkt nu als fietskoerier: “Een job is een job”

Tot 2018 was Sayed Sadaat (49) minister van Communicatie in Afghanistan, vandaag werkt hij als fietskoerier in het Duitse Leipzig. Een opvallende carrièreswitch. “Ik moet me over niets schuldig voelen.”

Sayed Sadaat werkte twee jaar voor de Afghaanse regering vooraleer hij in 2018 besloot zijn job op te geven, “vanwege meningsverschillen met leden van de kring van de president”, zegt hij aan nieuwswebsite Al-Jazeera. “Ik hoopte dat andere politici hetzelfde pad zouden volgen, door met de bevolking samen te werken in plaats van zich alleen maar te verstoppen.”

Eind vorig jaar verhuisde Sadaat uiteindelijk naar Europa, weg uit Afghanistan. Hoewel hij de Britse (dubbele) nationaliteit heeft, en al enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk had gewoond, trok de ex-minister naar Duitsland. Sadaat dacht met zijn achtergrond en diploma’s in communicatie en IT snel aan de slag te kunnen in dezelfde sector, maar het gebrek aan talenkennis werkt in zijn nadeel. “Duits is het belangrijkste onderdeel”, zegt hij. “Ik volg elke dag vier uur Duits op een talenschool.”

LEES OOK. Haar foto ging de wereld rond, nu getuigt familie van het huppelende meisje: “Ik wil nooit terug naar Afghanistan, zegt ze”

Fietskoerier

Na de les trekt hij de straten van Leipzig op met de fiets en werkt hij als fietskoerier voor Lieferando, een maaltijdenbezorgdienst. “Het is een job als een andere”, klinkt het. “In het begin was het moeilijk om te wennen aan fietsen in het verkeer. Maar hoe meer je het doet, hoe beter je het onder de knie krijgt.”

Sadaats verhaal kwam in het vizier nadat ook duizenden andere Afghanen hun thuisland willen ontvluchten sinds de taliban opnieuw aan de macht is. Ook Sadaats familie wil er weg. Of dat zal lukken, is niet duidelijk. De meeste evacuatiemissies zijn intussen gestopt.

LEES OOK. Afghaanse Belgen getuigen over de dubbele verhouding met hun thuisland: “Je kunt je leven niet uitstellen tot alles veilig is”