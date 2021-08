Vlak voor haar dood in Afghanistan plaatste soldaat Nicole (23) nog ontroerende foto die viraal ging

Nicole Gee (23) is een van de dertien Amerikaanse soldaten die om het leven kwam na een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. “Ik hou van mijn werk”, schreef ze bij een van haar laatste berichten op Instagram. Daarop is te zien hoe de jonge vrouw een geredde baby in de armen houdt. Het beeld ging viraal en haalde wereldwijd de nieuwswebsites.

Gee was naar Afghanistan gestuurd om te helpen met de evacuatiemissies. De 23-jarige vrouw wilde eigenlijk luchtverkeersleider worden, maar vanwege een hartritmestoornis kon dat niet. Ze kwam bij het Amerikaanse leger terecht als onderhoudstechnicus. Vorige week donderdag overleed Gee bij een aanslag nabij de luchthaven van Kaboel.

Nicole (23) kwam om na een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel Foto: AP

Haar vader had een paar dagen voor haar overlijden nog een berichtje gestuurd met de boodschap dat hij trots was. “Ze was een perfect kind. Kwam nooit in de problemen”, zegt hij tegen The Washington Post. Ook bij haar vrienden is het verdriet groot. Een vriendin schreef op sociale media dat ze het verlies niet kan omschrijven. Ze vindt het moeilijk om te beseffen dat Nicole Gee er niet meer is. “Toen was daar die explosie, en zomaar is ze weg.” Ze troost zichzelf met het idee dat Gee haar laatste adem uitblies terwijl ze deed waar ze het meeste van hield: mensen helpen.

De aanslag werd opgeëist door ISIS-K, de lokale factie van Islamitische Staat (ISIS) in Afghanistan.