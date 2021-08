Minister Weyts gaat confrontatie aan met leerkrachten: “Ik heb u bij momenten verwenst tijdens coronacrisis”

Kleinere klassen. Simpel. Als er één iets is waar onze drie leerkrachten en directeurs uit de basisschool om schreeuwen, dan is het dat wel. Nu is het pompen of verzuipen om les te geven in een klas waar leerproblemen en taalachterstand bijna de norm zijn geworden. “Ik néém initiatieven: het onderwijsbudget is fors gestegen”, zegt minister Ben Weyts. Directeur Jan: “Dus eigenlijk zegt u dat wij het met meer geld slechter doen dan vroeger?”