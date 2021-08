Ziekteverzuim stijgt sterk bij jonge werknemers

Het middellange ziekteverzuim, tussen een maand en een jaar, stijgt sterk, vooral bij jonge werknemers. Dat meldt hr-dienstverlener SD Worx op basis van de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector.

Bij werknemers onder de 25 jaar is het langdurig ziekteverzuim op dertig maanden tijd verdubbeld. Wel benadrukt SD Worx dat het middellange ziekteverzuim in die leeftijdsgroep lager blijft dan 2 procent. Dezelfde tendens is er bij werknemers tussen de 25 en de 29 jaar (+33 procent) en werknemers tussen 30 en 34 jaar (+24 procent).

Volgens SD Worx lijkt de combinatie van de beperkingen in het privéleven door corona en het thuiswerk, met daarbij een gebrek aan sociale interactie en coaching, een effect te hebben op jonge werknemers.

In alle leeftijdscategorieën tezamen is het middellange ziekteverzuim tussen januari 2019 en juli 2021 met meer dan 11 procent gestegen. Voor kort ziekteverzuim van minder dan een maand is er een daling met 1,81 procent, maar die daling wordt door het stijgende middellange ziekteverzuim in perspectief geplaatst.

“We zien deze trend al een tijd bij verschillende bedrijven en in verschillende sectoren, en ook al voor de crisis. Maar als we de curve verder analyseren, nemen we tijdens de pandemie een versnelling waar met een piek in april vorig jaar, en een terugkeer naar het normale peil tijdens de zomer. Sindsdien is de curve gestaag blijven stijgen”, zegt Kim Van Houtven van SD Worx .

In totaal waren bijna 3 van de 100 gewerkte dagen ingevuld door middellang verzuim. Het ziekteverzuimpercentage ligt dubbel zo hoog bij arbeiders (4,39 procent) als bij bedienden (2,34 procent). In januari 2019 lag het gemiddelde op 2,4 procent.