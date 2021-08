Ben Weyts: “Geen verplichte CO2-meter, onze ‘boots on the ground’ controleren waar nodig”

Twee dagen voor de start van het nieuwe schooljaar heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nogmaals de beslissing verdedigd om de installatie van een CO2-meter niet te verplichten in elk klaslokaal. “Zo’n meter meldt het probleem, maar lost het niet op. Het is slimmer te werken met de preventieadviseur die in elke school aanwezig is. Die ‘boots on the ground’ gaan controleren waar het nodig is”, zei Weyts maandag in De Ochtend op Radio 1.

Midden augustus maakten minister Weyts en het onderwijsveld afspraken over de te hanteren veiligheidsmaatregelen in het onderwijs, in het kader van de coronapandemie. Er wordt gewaakt over een goede ventilatie in school-, personeels- en klaslokalen in zowel basis- als secundair onderwijs, waarbij een beroep wordt gedaan op de expertise van de preventieadviseur van de school. Die moet zich vergewissen van de veiligheid van de lokalen en kan waar dat nodig is, een CO2-meter of zelfs mondmaskerplicht opleggen.

Een CO2-meter is dus niet algemeen verplicht en minister Weyts blijft achter die beslissing staan, zei hij maandag. “Zo’n meter meldt het probleem, maar lost het niet op. Hij houdt ook geen rekening met de verschillen tussen de klaslokalen. Het is slimmer te werken met de preventieadviseur die in elke school aanwezig is: hij speelt in op de behoefte aan een CO2-meter, aan ventilatie, aan het dragen van een mondmasker. De preventieadviseur kan meteen maatregelen treffen en oplossingen bieden.”

Leerkrachtentekort groot probleem

Als de installatie van een CO2-meter verplicht zou zijn, zou dat moeten worden gecontroleerd. “Hoe ga je dat doen?”, vraagt Weyts zich af. “Onze ‘boots on the ground’ gaan controleren waar het nodig is”, verwees hij naar de preventieadviseurs.

Over het nijpende leerkrachtentekort zei minister Weyts dat er “onmiskenbaar” een probleem is. Dat wil hij aanpakken door de job aantrekkelijker te maken - bijvoorbeeld door een betere coaching van startende leerkrachten - en het verbeteren van de zij-instroom. Zondag maakte Weyts nog bekend dat vorig schooljaar ruim 2.800 de overstap van de privésector naar het onderwijs zetten, een record.