Zo verwoestend is orkaan Ida: verpleegster filmt hoe dak van ziekenhuis gaat vliegen

Orkaan Ida is zondag geland in de Verenigde Staten en teisterde Louisiana en Mississippi met rukwinden tot 240 kilometer per uur. Inmiddels in de orkaan afgezwakt tot categorie 1, maar de storm laat een ware ravage na. Minstens een miljoen inwoners zitten zonder stroom nadat kabels afbraken en elektriciteitspalen omvielen. In het dorpje Galliano verwoeste een stevige rukwind het dak van een ziekenhuis waardoor puin in het rond vloog. Volgens officiële berichten is al minstens één dodelijk slachtoffer gevallen nadat een boom omviel op het huis van een zestiger. Er wordt gevreesd dat de dodentol nog zal oplopen zodra de hulpverlening helemaal op gang komt.