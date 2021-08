Julie (43) moest zelf vluchten voor orkaan Ida: “Ik vrees dat we veel plunderingen gaan zien”

Bomen zijn ontworteld, daken weggevlogen, en een miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Een man is gestorven nadat een boom op zijn huis viel. Orkaan Ida hult New Orleans in duisternis en rakelt oude trauma’s op, dag op dag 16 jaar na orkaan Katrina. “We weten nog niet hoe groot de schade is, maar het zal weken duren vooraleer de elektriciteit hersteld is”, zegt fotografe Julie Verlinden, die haar huis in New Orleans heeft moeten achterlaten.