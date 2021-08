Geen enkele patiënt op spoeddienst Brussels Sint-Jansziekenhuis gevaccineerd: “Had vermeden kunnen worden”

In de Brusselse ziekenhuizen zijn meer patiënten die besmet zijn met het coronavirus opgenomen dan in andere provincies het geval is. Een gevolg van de lage vaccinatiegraad in de regio? In de kliniek Sint-Jans zijn alle patiënten op de afdeling intensieve zorgen niet-gevaccineerden. “98 procent van de patiënten die wij moeten hospitaliseren, zijn niet gevaccineerd tegen Covid. Op intensieve zorgen is niemand gevaccineerd.”

Een derde van alle coronapatiënten die op de afdeling intensieve zorgen belanden, ligt in een ziekenhuis in het Brusselse. Dat de vaccinatiegraad laag ligt in de regio, heeft daar volgens de artsen zeker mee te maken. “We zijn intussen gewoon om met Covid-19 om te gaan en om de ziekte te behandelen”, zegt Kenneth Coenye, hoofdarts en medisch directeur van Kliniek Sint-Jans, aan Het Laatste Nieuws. “Maar als je thuiskomt bij een 35-jarige moeder en het overlijden moet vaststellen vanwege Covid, niet gevaccineerd, dan denk je: dit had vermeden kunnen worden.”

“In het Sint-Jans zijn alle patiënten op de intensieve zorgen niet-gevaccineerde mensen”, klinkt het bij woordvoerder van het ziekenhuis Elke Colpaert. “Het gaat om kleine aantallen die op de afdeling belanden, maar het is wel opmerkelijk.” Ook in UZ Brussel herkennen ze de tendens, maar daar liggen ook patiënten die wel degelijk gevaccineerd zijn. “Gisteren nog kwamen er twee patiënten binnen”, zegt woordvoerder Edgar Eeckman. “Eén van hen was gevaccineerd, de andere niet.”

Mix van profielen

Momenteel zijn in het UZ Brussel 18 patiënten opgenomen vanwege zwaardere coronasymptomen. De grote meerderheid is helemaal niet of nog niet volledig gevaccineerd. Vijf van hen liggen momenteel op de afdeling intensieve zorgen. “Algemeen gezien is het zo dat patiënten die niet gevaccineerd zijn, het zwaarder te pakken krijgen dan zij die wel gevaccineerd zijn”, aldus Eeckman. “Dat zien wij ook in ons ziekenhuis. Maar het zijn niet alléén maar niet-gevaccineerden die nog op intensieve belanden, wel de meerderheid.”

Wat in beide ziekenhuizen wel gelijkaardig is: de variatie aan coronapatiënten. “Het zijn zowel ouderen, die kwetsbaarder zijn, als jongeren die we moeten hospitaliseren”, klinkt het. “Het geslacht, de leeftijd of de culturele achtergrond speelt geen rol. Het is een mix van profielen. De sleutel is duidelijk gevaccineerd zijn of niet.”

“De profielen zijn gemengd, maar het verschil met de eerste en tweede golf is wel duidelijk”, zegt Colpaert van Sint-Jans. “Toen waren er meer ouderen, nu zijn er zijn opvallend meer jongere patiënten, veertigers en vijftigers.”

Patiënten overbrengen

Zolang de ziekenhuizen coronapatiënten opvangen, blijft dat wel een zekere druk opvoeren bij het personeel, klinkt het bij UZ Brussel. Om die reden is FOD Volksgezondheid toestemming gevraagd om opnieuw patiënten te transferen naar andere ziekenhuizen. “Het is een kwestie van de draagkracht wat te verdelen”, zegt Eeckman. “Het is de solidariteit tussen de verschillende zorginstanties.” Ook in Sint-Jans zal er overgegaan worden tot het overbrengen van patiënten wanneer dat nodig blijkt. “We gaan dat niet zomaar doen, alleen als er via spoed een patiënt binnenkomt waarvoor we geen plaats meer hebben. Als er nood is aan bed dus.”

“We hadden daarom gevraagd omdat verschillende afdelingen intensieve zorgen in Brussel overbelast zijn”, zegt ook dokter Philippe Peetrons, hoofdgeneesheer van de Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ). “In het Brugmann-ziekenhuis, de Iris Ziekenhuizen Zuid en het Sint-Lucasziekenhuis zijn ongeveer 50 procent van de patiënten op de afdelingen intensieven zorgen Covid-patiënten. Het Erasmus-ziekenhuis en het CHU Saint-Pierre zitten ook aan de helft van hun reële opvangcapaciteit in de afdelingen intensieve zorgen, omdat die ziekenhuizen momenteel, om verschillende redenen, kampen met een gebrek aan personeel. In de Chirec-ziekenhuizen zijn de afdelingen intensieve zorgen zelfs zowat volledig ingenomen door Covid-patiënten.”

De situatie in andere provincies is een stuk rooskleuriger. “Volgens de laatste gegevens zijn er een 80-tal ziekenhuizen waar geen of bijna geen Covid-patiënten op de afdeling intensieve zorgen liggen.”