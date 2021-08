Henri d’Udekem d’Acoz (88), oud-burgemeester en oom van koningin Mathilde, overleden

Henri d’Udekem d’Acoz, de 88-jarige oom van koningin Mathilde en oud-burgemeester van Poperinge, is overleden. Dat is bevestigd aan onze redactie. De man raakte bekend in Vlaanderen toen koning Filip in 1999 trouwde met Mathilde, de nicht van ‘nonkel Henri’.

Op zijn zesentwintigste, in 1960, werd Henri d’Udekem d’Acoz voor een eerste keer burgemeester van Proven, een deelgemeente van Poperinge. Aansluitend werd hij in 1970 opnieuw burgemeester van fusiegemeente Proven-Krombeke, tot 1976. Burgemeester van Poperinge was hij van 1982 tot 1983 en van 1995 tot 2005. In 2005 stapte hij - eerder onverwacht - in het huwelijksbootje met de toen 64-jarige jonkvrouw Marie-Madeleine Kervyn d’Oud Mooreghem.

In 1999 kreeg Henri d’Udekem d’Acoz enige bekendheid in Vlaanderen. Zijn nicht Mathilde, toen nog prinses, trouwde met prins Filip. ‘Nonkel Henri’ was naast burgemeester ook doctor in de rechten en gespecialiseerd in pachtrecht, hij was lange tijd advocaat aan de balie van Ieper. In 2004 moest de graaf echter zelf voor de rechter verschijnen: hij werd veroordeeld door het Gentse hof van beroep tot een vanwege belangenmening.