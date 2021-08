Ontsnapte wolf in dierenpark in Nederland is teruggebracht

De wolf die maandag vrij rondliep door DierenPark Amersfoort in Nederland is verdoofd en teruggebracht naar zijn verblijf. Alle bezoekers zijn “in veiligheid gebleven”, melden de hulpdiensten via Burgernet.

De wolf ontsnapte maandagochtend. Bezoekers van de dierentuin werden via de omroepinstallatie van het park en via een Burgernetmelding opgeroepen om naar binnen te gaan.

In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees uit hun kooi in dezelfde dierentuin. Dat gebeurde nadat een verzorger een deur niet goed had gesloten. De chimpansees werden doodgeschoten omdat ze agressief waren naar medewerkers van de dierentuin. Verdoven van de dieren had te lang geduurd, bleek uit onderzoek.