Farmareus Perrigo eist 350 miljoen euro van Coucke en co binnen de maand

Zakenman Marc Coucke en een aantal investeringsfondsen (waaronder Waterland) hebben bij de verkoop van Omega Pharma in 2015 “bewust belangrijke informatie verborgen gehouden” en “met opzet misleid door verscheidene frauduleuze handelingen en verzuim”. Dat staat volgens het slachtoffer, het Amerikaanse farmaconcern Perrigo dat Omega Pharma overnam, in de uitspraak van het Belgische arbitragecentrum Cepani.

Coucke en zijn zakenpartners verkochten Omega Pharma, met hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Nazareth, in 2015 voor 3,8 miljard euro aan Perrigo, inclusief 1,3 miljard euro schulden. De Amerikanen vonden echter dat de boeken van Omega Pharma voor de verkoop werden opgesmukt op een manier die niet door de beugel kan. Perrigo eiste 1,9 miljard euro van Coucke en zijn partners. Coucke sprak van “Amerikaanse toestanden” en diende een tegenclaim in.

Het arbitragecentrum sprak zich vrijdag uit over het geschil. Het wees Perrigo Ierland onder meer een schadevergoeding van 266 miljoen euro toe, aan te vullen met intresten, en een onkostenvergoeding van 19,4 miljoen euro. Perrigo schat dat het in totaal zowat 350 miljoen euro moet krijgen, zegt het maandag in een mededeling gericht aan de Amerikaanse beursautoriteit. Dat bedrag moet binnen de dertig dagen na de uitspraak betaald zijn.

Perrigo zal naar eigen zeggen “alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het de geschatte 350 miljoen euro volledig en zonder vertraging krijgt”. Als dat niet gebeurt, dreigt Perrigo ermee beslag te laten leggen op activa van Coucke en co.

