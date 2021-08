Moeder gaat poema met blote handen te lijf om 5-jarige zoon te redden: “Ze is een echte held”

In Californië heeft een vrouw haar vijfjarige zoon kunnen redden uit de klauwen van een poema. Het dier viel het kind uit het niets aan.

De vijfjarige jongen speelde in de voortuin van de gezinswoning in Calabasas, een plaats in het noordwesten van Californië, toen de poema hem plots besprong. Het kind werd over het gazon gesleept, maar zijn moeder kon nog net op tijd tussenbeide komen. Ze ging het wilde dier met de blote handen te lijf en kon het uiteindelijk verjagen.

Haar zoon liep verwondingen op aan het hoofd en de romp, maar ligt in stabiele toestand in een ziekenhuis in Los Angeles.

Patrick Foy, woordvoerder van California’s Department of Fish and Wildlife, vertelde aan persbureau AP dat de moeder “absoluut het leven van haar zoon had gered”. Uiteindelijk werd in de buurt een poema terug gevonden en gedood. Een DNA-test bewees later dat het effectief om dezelfde poema ging die de jongen had verwond.

Aanvallen door de dieren zijn zeer zeldzaam in Noord-Amerika. Het zou nog een jonge poema geweest zijn, die wellicht nog leerde om te jagen en voor zichzelf te zorgen.