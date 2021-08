Foto: IF

Glabbeek - In de nacht van zaterdag op zondag werd de Sparomaat aan de Spar in Glabbeek vernield door jongeren.

Op camerabeelden van de zaak is te zien hoe er gehangen en getrokken wordt aan de automaat tot de verlichting uitgaat en er een kortsluiting ontstaat, met als gevolg dat alle gekoelde maaltijden in de vuilnisbak moesten gegooid worden en dat de automaat stuk is. De uitbaters vragen de jongeren, die dit veroorzaakt hebben en op beeld staan, zich te melden.