Ontslagen burgemeester en schepenen weigeren sleutel van gemeentehuis De Panne terug te geven: “Ze mogen op hun kop gaan staan”

De Panne - Een uitweg uit de politieke impasse in De Panne lijkt niet voor meteen. De na een motie van wantrouwen ontslagen burgemeester Bram Degrieck en zijn schepenen weigeren de sleutels van het gemeentehuis aan hun opvolgers te geven. “Ze mogen op hun kop gaan staan”, klinkt het in een persbericht. De Raad van State spreekt zich wellicht later deze week uit over de kwestie.

Eind vorige week legde Ann Vanheste de eed af als nieuwe burgemeester van De Panne. Zij volgt Bram Degrieck op, die net als de rest van zijn meerderheid aan de kant werd geschoven na een motie van wantrouwen die met een nipte meerderheid goedgekeurd werd.

Degrieck had vorige week laten weten zijn ontslag te zullen aanvechten voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Raad van State. Maandag voegt hij daaraan toe dat hij, zolang de uitspraak er niet is, de sleutels van het gemeentehuis niet doorgeeft.

“In een brief vanuit de administratie, in opdracht van de ‘aangewezen burgemeester’ en de ‘nieuwe schepenen’ werd aan de burgemeester Degrieck en schepenen Janssens, Buyens, Luyssen en Vandermeeren gevraagd om hun sleutel van het gemeentehuis in te leveren, e-mailhandtekeningen aan te passen en inlogcodes voor softwaretoepassingen te veranderen. Er werd tevens gevraagd om de Facebookpagina burgemeestervandepanne te veranderen van naam”, staat te lezen in het persbericht. Degrieck en zijn collega’s zeggen dat te weigeren tot de Raad van State een uitspraak doet over de zaak. De eerste uitspraak wordt later deze week verwacht.

“Tot deze uitspraak van de Raad van State zullen wij in geen geval de sleutel van het gemeentehuis terug inleveren en zullen onze communicatiekanalen ongewijzigd blijven”, zegt Degrieck. “Ze mogen op hun kop gaan staan: de sleutel van het gemeentehuis behouden staat voor ons symbool dat wij ons weigeren ons neer te leggen bij de genomen en ongeldige beslissing van de gemeenteraad.”

“Samen met mijn collega’s wacht ik vol vertrouwen de uitspraak van de Raad van State af”, voegt Wim Janssens eraan toe. “Ik zal in het gemeentehuis geen lampen gaan uitdraaien of de printers gaan saboteren… Niemand hoeft zich zorgen te maken. Die sleutel blijft in mijn broekzak, maar staat wel symbool voor ons verzet tegen de ongeldige beslissing van de gemeenteraad.”