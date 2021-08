Bejaarde bestuurder vergeet te draaien en rijdt kapsalon binnen: vier gewonden

Sint-Gillis - Aan de Charleroisesteenweg in Sint-Gillis zijn maandagmiddag vier gewonden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Een bejaarde bestuurder reed dwars de straat over en ramde een wagen, een voetgangster en vervolgens een kapsalon.

Nietsvermoedend zaten enkele klanten maandagmiddag op het middaguur in het kapsalon aan de steenweg hun haar te laten knippen. Plotseling werden ze opgeschrikt door een luide knal. Een automobilist reed er de etalage aan diggelen.

De bestuurder, een bejaarde man, had de parkeergarage aan de overkant van de straat verlaten, stak rechtdoor de straat over en vergat af te draaien. Hij ramde vervolgens een geparkeerde wagen, reed nadien een voetgangster aan om vervolgens tot stilstand te komen in de gevel en de etalage van het kapsalon.

In shock

De Brusselse brandweer kwam massaal ter plaatse omdat de bestuurder van de wagen ook gekneld zat in zijn voertuig. De man werd ontzet en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was zwaar in shock en liep ook verwondingen op, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hetzelfde verhaal bij de voetgangster die wel onder MUG-begeleiding naar het ziekenhuis moest, maar niet in kritieke toestand verkeerde. Twee klanten van het kapsalon werden onwel door de hele commotie en werd ook voor verzorging afgevoerd.

De politie is met een onderzoek gestart om uit te klaren wat de man precies bezielde.