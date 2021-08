Bijna 14.000 tijdelijk werklozen in juli door noodweer

Het slechte weer in juli, met als dieptepunt de zware overstromingen, heeft geleid tot tijdelijke werkloosheid voor bijna 14.000 mensen. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In totaal 13.946 werknemers kregen in juli een vergoeding in het kader van tijdelijke werkloosheid gelinkt aan “de uitzonderlijke weersomstandigheden in juli”, aldus de RVA. Er was een eerste groep van 9.466 werknemers (van wie 58 procent woont in het Waals Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap) die tijdelijk werkloos was wegens slecht weer. En daarnaast waren er 4.480 werknemers (van wie 89 procent uit het Waals Gewest of de Duitstalige Gemeenschap) die een uitkering kregen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Ook wie thuis zwaar getroffen werd door het noodweer, kon in juli tijdelijke werkloosheid aanvragen. “De slachtoffers van deze historische overstromingen mogen niet dubbel getroffen worden”, kondigde minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) na de overstromingen van midden juli aan. De mogelijkheid werd geboden aan wie ernstige schade had geleden en de facto niet in staat was te gaan werken omdat ze voorrang moesten geven aan het vinden van een nieuwe woning, het schoonmaken of herstellen van hun woning, het regelen van de schade of het vinden van alternatieve vervoermiddelen, legde de minister uit.

In totaal waren er in juli 194.550 mensen minstens een dag tijdelijk werkloos. Dat is bijna een halvering (-45 procent) tegenover juli 2020, toen er door de coronapandemie veel tijdelijk werklozen waren.

De RVA gaf in juli uitkeringen aan 308.585 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, 7,2 procent minder dan in juli vorig jaar.