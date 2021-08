Minstens elf doden bij bootongeval in Peru

Bij de botsing van twee boten op een rivier in het Peruaanse Amazonegebied zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Er zijn ook zes gewonden en een onbekend aantal vermisten, zo maakte de civiele bescherming zondag bekend.

De publieke omroep TV Perú Noticias heeft het over 37 vermisten.

Volgens lokale media waren de slachtoffers leden van een kerkgemeenschap die in de nacht van zaterdag op zondag van een gebedswake in een dorp terugkeerden naar de stad Yurimaguas. Hun gemotoriseerde boot botste in de rivier Huallaga op een andere boot die naar verluidt zonder licht voer.

Een overlevende vertelde aan de tv-zender RW Televisión dat zowat tachtig mensen aan boord waren van de boot, onder wie twintig kinderen. De meesten van hen kunnen niet zwemmen.