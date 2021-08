LIVE. Komt er een debat of niet? Truiense gemeenteraad bijeen voor rapport over Veerle Heeren

Sint-Truiden - Vanavond kan u hier live de gemeenteraad van Sint-Truiden volgen over de vroege vaccinatie van CD&V-burgemeester Veerle Heeren en haar entourage.

De bespreking van het forensisch rapport van Audit Vlaanderen over de werking van het Truiense vaccinatiecentrum staat al meteen bij de start van de gemeenteraad gepland. Maar of dit nu echt een debat over de zaak oplevert, valt te betwijfelen. Bert Stippelmans (CD&V), voorzitter van de gemeenteraad, wil geen debat. Vraag is of de oppositie zich hierbij zal neerleggen. Oppositiepartijen Vooruit en Groen mogen wel een tussenkomst houden over het rapport. Een paar uur voor de start van de gemeenteraad krijgen ze ook meer uitleg van de auditeurs.

De gemeenteraadsleden hebben het rapport al enkele weken geleden ontvangen met de vraag om de inhoud omwille van privacy geheim te houden. Over wat nu precies wel en wat niet onder de privacyregels valt, lopen de meningen uiteen. Er is in elk geval geen enkele regel die oplegt dat forensische audits in geheime zitting moeten worden behandeld. De informatie die gaat over het functioneren van de burgemeester zou in elk geval openbaar moeten zijn.