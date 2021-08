Spaanse kroonprinses Leonor vertrekt naar prestigieuze school in Wales

De vijftienjarige Spaanse kroonprinses Leonor is maandag vertrokken naar Wales in het Verenigd Koninkrijk, om daar twee jaar school te lopen aan de prestigieuze school United World Colleges Atlantic. Op de luchthaven hebben haar vader koning Felipe VI, haar moeder koningin Letizia en haar zus Sofía haar uitgezwaaid.

Foto: EPA-EFE

De school is gevestigd in het middeleeuwse kasteel van St Donat aan de zuidkust van Wales, niet ver van Cardiff. De opleiding kost jaarlijks pakweg 67.000 pond (ongeveer 78.000 euro), wat de koninklijke familie zelf zal betalen, benadrukte het Spaanse koningshuis. Toch kwam het prijskaartje van de tweejaarlijkse opleiding het koningshuis op kritiek te staan, vooral uit de hoek van de linkse partijen die de monarchie willen afschaffen.

Tot voor kort zat prinses Leonor samen met haar zus op de particuliere school Santa María de los Rosales in het westen van Madrid, waar een schooljaar ongeveer 7.000 euro per kind kost. Het Spaanse koningshuis ontvangt jaarlijks een goede 8,4 miljoen euro uit de Spaanse staatsbegroting, om haar uitgaven te dekken. Het koningshuis onderlijnde dat prinses Leonor in Wales niet aan haar institutionele plichten zal verzaken.

De scholengroep United World Colleges (UWC) werd opgericht in 1962 door de Duitse pedagoog Kurt Hahn. Met achttien scholen noemt het UWC zichzelf “een wereldwijde beweging” die van onderwijs “een kracht” maakt “om mensen, naties en culturen te verenigen voor vrede en een duurzame toekomst”, aldus de website. Net als prinses Leonor zal ook de Nederlandse prinses Alexia twee jaar school lopen aan het UWC Atlantic. Eerder studeerde prinses Elisabeth van België aan de school.