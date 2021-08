Flatgebouw van 20 verdiepingen gaat in vlammen op in Milaan: “De buitenkant leek wel van boter”

Een appartementsgebouw van zo’n 20 verdiepingen is volledig uitgebrand. De brand ontstond zondagavond rond 17.30 uur. Het vuur verspreidde zich vrijwel meteen over de hele toren. Enkele getuigen omschreven het alsof “de buitenkant wel van boter leek”. De burgemeester van Milaan, Beppe Sala, is niet te spreken over het feit dat de toren zo snel in vlammen opging.

De hele toren werd vrijwel meteen geëvacueerd, zo’n 70 gezinnen moesten hun appartement verlaten. Twintig personen werden naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze een rookvergiftiging opliepen. Het gebouw was nog maar 10 jaar oud. “Het is onacceptabel dat zo’n modern gebouw zo kwetsbaar bleek te zijn”, aldus de burgemeester. Volgens enkele bewoners ging de buitenkant van het gebouw vrijwel meteen in de vlammen op: “Het was meteen duidelijk dat dat veel te snel gebeurde. Het deed denken aan de brand in de Grenfell Tower in Londen enkele jaren geleden.”