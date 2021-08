PORTRET. Nonkel Henri is overleden, de man die de familie van koningin Mathilde de bijnaam d’Udekem d’Ambras bezorgde

/ Poperinge -

Met nonkel Henri, alias graaf d’Udekem d’Acoz, had koningin Mathilde een wel zeer kleurrijk figuur in de familie. Toen Filip hem een bezoekje bracht, vergastte hij de vorst op een snee koekenbrood, maar evengoed bezorgde hij de familie door een slepende erfenisruzie de bijnaam d’Udekem d’Ambras. Zondag is nonkel Henri op 87-jarige leeftijd overleden in zijn kasteel in Proven.