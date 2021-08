Chinese minderjarigen mogen nog maar drie uur per week online gamen

Kinderen en tieners onder de 18 jaar mogen in China nog maar drie uur per week online gamen. Dat heeft de Chinese overheid maandag aangekondigd.

De idee achter de nieuwe regels voor gamen is bezorgdheid voor de mentale en fysieke gezondheid van de Chinese bevolking, klinkt het bij de overheid. Tijdens de week mogen kinderen en jongeren onder 18 jaar niet meer online gamen. Op vrijdag, zaterdag en zondag mogen ze dat één uur doen, tussen 20 en 21 uur. Ook op feestdagen kan het dat ene uur. Buiten die uren mogen aanbieders van games geen diensten beschikbaar maken voor hen.

Tot nu toe mochten minderjarigen nog anderhalf uur per dag gamen. In Peking heerst al jarenlang bezorgdheid over gameverslaving bij jongeren. Zo waren gameconsoles tot 2014 nog verboden en noemde een aan de staat verbonden publicatie games “opium” en vroeg het om verdere restricties. Die verwijzing naar de verslavende drug opium werd later wel weer verwijderd, maar het was toen al duidelijk dat er nieuwe verstrengingen zaten aan te komen.

De nieuwe regels zijn een flinke klap voor Chinese gaminggiganten als Tencent en NetEase, die dit jaar hun beurswaarde al fors zagen dalen door allerhande maatregelen rond onder meer databeveiliging. Zij zullen voortaan de identiteit van de jonge gamers moeten verifiëren om zeker te zijn dat zij niet zondigen tegen de regels. De autoriteiten gaan daar streng op toezien, laat China weten.