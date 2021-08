Waalse regering zoekt oplossingen voor personeelsgebrek nu gigantisch werk wacht door noodweer

Waals minister-president Elio Di Rupo en de ministers van Economie, Werk en Opleidingen Willy Borsus en Christie Morreale hebben maandag met de tien grootste bouwbedrijven van het gewest van gedachten gewisseld over het personeelstekort in de sector.

De Waalse bouwsector kreunt onder een tekort aan werkkrachten - met meer dan 2.000 openstaande vacatures bij de arbeidsbemiddelingsdienst Forem -, terwijl de sector geconfronteerd wordt met een gigantische taak als gevolg van de overstromingen van midden juli.

In totaal moeten 50.000 woningen gerestaureerd of heropgebouwd worden na de dramatische overstromingen. Daarnaast werden heel wat handelszaken, bedrijven, openbare gebouwen, wegen, bruggen en waterinstallaties getroffen in de gebieden waar de ramp zich voordeed.

De Waalse regering wil met de privésector naar oplossingen zoeken om het personeelstekort weg te werken. De komende weken staan nieuwe vergaderingen gepland. Aan de federale regering wordt ook gevraagd om binnen haar bevoegdheden oplossingen aan te reiken.