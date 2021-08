De val van Elizabeth Holmes: “revolutionaire bloedtest” leverde haar een fortuin op, nu riskeert ze twintig jaar cel

Ze was hét icoon van Silicon Valley. Superlatieven schoten te kort om Elizabeth Holmes (37) te eren. De “vrouwelijke Steve Jobs” had naar eigen zeggen een revolutionaire bloedtest ontwikkeld. Ze sierde de cover van Forbes, Fortune en Glamour, elke tv-show smeekte voor een interview. Maar na drie jaar van triomf bleek dat haar start-up, waarin miljarden waren geïnvesteerd, gebakken lucht te zijn. Na jarenlang iedereen om haar vinger te hebben gewonden, moet ze dat nu proberen met de jury. Of ze draait voor twintig jaar de cel in.