Megaproces tegen motorbende die Vlaming (55) liquideerde gestart, maar mogelijke opdrachtgever staat (nog) niet terecht

Het megaproces tegen de moordende motorbende Caloh Wagoh uit Nederland is gestart. De 21 beklaagden zouden in opdracht van de drugmaffia vijf mensen hebben omgebracht, onder wie ook Vlaming Stefaan Bogaerts (55) in september 2017. “De moord op die Belg was een opdracht van Taghi”, beweert de spijtoptant die de zaak aan het licht bracht. Maar Taghi, de meedogenloze Nederlandse drugskoning die momenteel in de cel zit, staat vreemd genoeg (nog) niet terecht.