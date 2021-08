Spilindex overschreden door hoge energieprijzen, en daar had regering niet op gerekend

Ons leven is met rasse schreden duurder aan het worden. Vooral de hoge energieprijzen deden de inflatie afgelopen maand verder oplopen, tot 2,73 procent. Daardoor is de spilindex overschreden. Ambtenarenwedden, sociale uitkeringen en pensioenen zullen komende maanden dus met 2 procent stijgen. Dat is vroeger dan verwacht en zal zich laten voelen in de schatkist.