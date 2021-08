Eerste vaccinatiedag in Brusselse winkels klokt af op 123 vaccinaties

Brussel - Op het einde van de eerste vaccinatiedag in een aantal Brusselse winkels hebben in totaal 123 personen een coronavaccin van Johnson & Johnson gekregen. Dat meldt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, maandagavond.

In de hypermarkt van Carrefour in Evere kregen 55 mensen een coronavaccin, in de Carrefour in Oudergem 35 en nog eens 33 anderen in de Action in Sint-Jans-Molenbeek.

“We zijn tevreden”, vertelde Neven. “Alle begin is altijd een beetje moeilijk: mensen twijfelen en willen nog even nadenken of de dag nadien terugkomen.”

De winkels dragen op vraag van Comeos, de federatie voor handel en diensten, hun steentje bij om de vaccinatiegraad in de hoofdstad op te krikken.

De vaccinatiepunten aan de Carrefour in Evere en Oudergem worden opgezet van maandag tot vrijdag. Aan de Action in Molenbeek worden er van maandag tot donderdag prikken gezet. Van woensdag tot vrijdag zal er ook gevaccineerd worden aan de winkel van Primark in Elsene en op vrijdag en zaterdag kunnen de klanten hun dosis van het vaccin krijgen bij Ikea in Anderlecht.