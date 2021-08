Marc Coucke moet binnen de maand 350 miljoen euro betalen aan Perrigo, maar hield er rekening mee dat het nog erger kon zijn

Het Amerikaanse farmaconcern Perrigo wil binnen de maand geld van Marc Coucke. De flamboyante zakenman moet, samen met een aantal investeringsfondsen, 350 miljoen euro terugbetalen. Volgens Perrigo blijkt uit de uitspraak van afgelopen vrijdag bovendien dat er wel degelijk sprake was van fraude bij de verkoop van Omega Pharma.

