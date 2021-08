Guinese international moet Thomas Henry doen vergeten: OH Leuven huurt spits Sory Kaba van Midtjylland

Leuven - OH Leuven heeft zijn opvolger voor Thomas Henry bijna beet. De 26-jarige Guinese spits Sory Kaba wordt gehuurd bij het Deense FC Midtjylland.

Beide clubs kwamen maandag tot een akkoord over een uitleenbeurt nadat een Leuvens bod van drie miljoen euro eind vorige week niet voldoende bleek om Kaba definitief los te weken. In het huurcontract wordt wel een aankoopoptie opgenomen. Kaba reisde maandagavond naar België en zal in de loop van dinsdag zijn medische tests afleggen. Als alles goed verloopt zet hij nadien zijn handtekening onder zijn contract in Leuven.

Met Kaba strikt OHL een speler die niet zo lang geleden (januari 2020) nog op het verlanglijstje van Club Brugge stond. De krachtige targetman van 1,90 meter verhuisde in 2019 voor drie miljoen euro van Dijon naar Midtjylland. Daar zagen ze in hem de opvolger van de toen net naar Genk vertrokken Paul Onuachu. Bij Midtjylland werd de Guinese international (13 caps, 3 goals) in zijn eerste seizoen in Denemarken meteen kampioen onder Brian Priske. Vorig seizoen was hij nog goed voor veertien doelpunten in 42 wedstrijden, waaronder ook zes duels in de groepsfase van de Champions League. Dit seizoen paste hij echter niet meer in de plannen van nieuwe coach Bo Henriksen. Bij OH Leuven moet Kaba voor de broodnodige doelpunten gaan zorgen na het vertrek van Thomas Henry.