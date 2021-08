Emma (12) krijgt dag voor start schooljaar “onmenselijk” busschema voorgeschoteld: “Om 5 uur de bus nemen, en dan nog anderhalf uur te laat op school”

Buggenhout / Vilvoorde -

Vijf uur heen en vijf uur terug. Dat is wat enkele leerlingen van de provinciale school voor buitengewoon onderwijs in Buggenhout te wachten staat aan de start van het nieuwe schooljaar. Door de busregeling moeten ze om 5 uur ’s morgens al aan de halte staan, en zijn ze pas om 21.30 uur weer thuis. Straffer nog: ze komen ’s ochtends bijna anderhalf uur te laat aan op school. “Dit is gewoon niet menselijk.”