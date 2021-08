300 extra CLB’ers moeten mentale problemen bij kinderen opsporen: “Zo kunnen we veel erger voorkomen”

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) krijgen 307 extra krachten om onder meer in te spelen op de groeiende mentale klachten onder jongeren. “We moeten ingrijpen alvorens die problemen uit de hand lopen”, zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s.

Het voorbije coronajaar kregen de CLB’s al extra middelen, maar die gingen bijna allemaal naar de contactopsporing in scholen. Ben Weyts wil dat geld – 14 miljoen euro voor komend schooljaar – nu inzetten voor de kerntaken van het CLB: leerlingen ondersteunen bij moeilijkheden. In de praktijk komen er 307 extra mensen bij, op een totaal van 2.800 personeelsleden.

Volgens het kabinet van Weyts moeten zij actief op zoek gaan naar leerlingen die in de nasleep van de coronacrisis extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze schoolse achterstand hebben opgelopen of omdat hun motivatie gekelderd is. Weyts leg zelf de nadruk op het mentale welzijn. “Dat staat nu bovenaan de agenda.”

Contactopsporing

Vraag is in welke mate die 307 mensen daar op kunnen focussen, want ze moeten ook de contactopsporing blijven doen. Die werklast zal komend schooljaar wel een heel stuk lager liggen. Grielens hoopt met de extra mensen sneller te kunnen inspelen op ontluikende problemen. “De voorbije jaren hebben we dat veel te weinig kunnen doen”, zegt hij. “Sommige kinderen hebben maar nood aan één of twee gesprekken om eens te ventileren. Door vroeg die problemen te detecteren kunnen we veel erger voorkomen.”

Naast de extra handen investeert Weyts ook in een digitaal platform zodat leerlingen en ouders sneller en vlotter een afspraak kunnen maken met het CLB.