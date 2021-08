Sambi Lokonga moet op WK 2026 één van de leiders worden:“Jérémy Doku heeft laten zien dat de jongeren er klaar voor zijn”

Sambi Lokonga (21) zette de afgelopen weken zijn eerste stappen in de Premier League. Op zijn eerste minuten voor de Rode Duivels is het nog wachten -het is na begin juni 2021 immers pas de tweede keer dat hij de selectie haalt-. Toch is de kans groot dat bondscoach Roberto Martinez Lokonga deze interlandbreak al zijn eerste cap gunt. “Ik hoop alleszins op mijn eerste speelminuten”, glunderde de middenvelder van Arsenal.

Over vijf jaar moet hij dan ook een van de steunpilaren worden van de Generatie 2026, waar Martinez zo vaak over spreekt. Al ziet Lokonga in zichzelf niet meteen een uithangbord op het WK 2026 in de VS ...