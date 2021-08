Einde van bijna 20 jaar oorlog: laatste Amerikanen hebben Afghanistan verlaten

De Amerikanen hebben Afghanistan verlaten. Bijna 20 jaar geleden vielen ze het land binnen nadat het toenmalige regime weigerde om Osama bin Laden uit te leveren na de aanslagen van 11 september. Het laatste C-17-vliegtuig is opgestegen in Kaboel om 21.29 uur Belgische tijd, een minuut voor middernacht in Kaboel, dat zei generaal Kenneth McKenzie tijdens een persconferentie.