AA Gent betaalt 1 miljoen euro voor terugkeer Ilombe ‘Petit Pélé’ Mboyo

Ilombe ‘Pélé’ Mboyo (34) trekt de deur op Stayen achter zich dicht en keert terug naar AA Gent. De Buffalo’s leggen één miljoen euro op tafel voor de 34-jarige spits die dit seizoen al één assist en één goal achter zijn naam heeft.

Mboyo legde met succes zijn medische testen af en keert zo terug naar het oude nest in Gent. De aanvaller kwam eerder van 2011 tot 2013 al uit voor AA Gent. Hij scoorde toen 39 keer in 87 wedstrijden voor de Buffalo’s en hij wordt er bovendien herenigd met trainer Hein Vanhaezebrouck die hem zo’n tien jaar geleden bij KV Kortrijk al eens onder zijn hoede had.

Versterking voor STVV?

Intussen wordt gespeculeerd over een terugkeer van Jordan Botaka en/of Alexandre De Bruyn richting Stayen, maar voorlopig lijkt dit niet aan de orde.