Sven Mary zal Salah Abdeslam niet verdedigen op terreurproces Parijs

Advocaat Sven Mary (49) zal Salah Abdeslam (31) dan toch niet bijstaan op het grote terrorismeproces in Parijs, dat op 8 september start en acht maanden zal duren. Dat zegt hij in een interview met De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Mary zegt dat hij voor zijn dochtertjes heeft gekozen. Tijdens het eerdere proces van Abdeslam in Brussel kregen de kinderen van de advocaat dagenlang politiebescherming. “Mijn oudste van 12 is nog altijd angstig”, zegt Mary, voor wie het praktisch en financieel ook niet haalbaar is.

Mary heeft Abdeslam met een brief op de hoogte gebracht. Abdeslam valt niet zonder advocaat, want hij heeft nog zijn Franse advocaten Olivia Ronen en Martin Vettes. Van een definitieve breuk is overigens geen sprake. “Abdeslam weet dat hij op mij kan rekenen op het proces in België over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.”