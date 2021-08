Kwartaalomzet Zoom doorbreekt miljard dollar dankzij videoconferenties

De aanbieder van videoconferentiesoftware Zoom heeft voor het eerst meer dan een miljard dollar geboekt in een kwartaal. De groei begint echter te vertragen, en beleggers stuurden het aandeel nabeurs in de Verenigde Staten tot meer dan 10 procent lager.

Videoconferentie werd tijdens de coronapandemie voor veel mensen een vast onderdeel van de werkdag. Dat legde spelers als Zoom geen windeieren. En ook in het tweede kwartaal van dit jaar kon Zoom nog groeien. De omzet lag ruim de helft hoger dan een jaar geleden, op 1,02 miljard dollar (zowat 863 miljoen euro). De nettowinst steeg met meer dan 70 procent tot 316,9 miljoen dollar.

Daarmee voldeed Zoom aan de verwachtingen. Maar beleggers keken vooral naar de toekomst, nu steeds meer mensen weer naar het werk beginnen te gaan. En Zoom kwam met een erg voorzichtige prognose, een teleurstelling voor sommigen. Het bedrijf verwacht in het derde kwartaal nog “maar” 30 procent groei tegenover een jaar eerder.

Zoom bereidt zich al langer voor op de postcoronatijd, wanneer videovergaderingen aan belang zullen inboeten. Zo legde het in juli bijna 15 miljard dollar neer voor het Amerikaanse bedrijf Five9, dat zich bezighoudt met callcenterdiensten via het internet. Dat was de grootste overname ooit voor Zoom.