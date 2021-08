Standard heeft akkoord met Stef Peeters, maar moet eerst verkopen

Het kan nog een spannende dag te worden voor Stef Peeters. De 29-jarige middenvelder hoopt nog op een transfer naar Standard. De Luikse club heeft al enige tijd een principeakkoord met Peeters, maar de clubs geraakten er nog niet uit. Peeters trainde vandaag gewoon mee in Eupen en moet hopen dat in Luik nog uitgaand iets gebeurt.

De Rouches toonden al vaker belangstelling voor Peeters, maar tot een transfer is het nooit gekomen. Het is ook maar de vraag of het nu zal lukken. Het is geen geheim dat Standard niet bulkt van het geld ...