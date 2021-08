Operatie ‘propere lerarenkamer’ van start: lucht desinfecteren met paars licht

Met operatie ‘propere lerarenkamer’ start onderwijsvakbond COC vandaag een project dat ervoor moet zorgen dat de lerarenkamer “opnieuw de veilige habitat kan worden die ze was voor de pandemie”. In elke provincie wordt een school voorzien van twee complementaire systemen, een om de lucht te zuiveren, een om lucht te desinfecteren. Voor dat laatste worden toestellen ingezet die gebruik maken van uv C-straling, of paars licht.

Omdat de lerarenkamer tijdens de pandemie “een gevaarlijke werkplek” werd, moest er wat betreft COC iets gebeuren. “De vakbond wil ervoor zorgen dat het personeel met een gerust gemoed kan terugkeren naar het kloppende hart van de school”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van COC.

Voor de reiniging van de lucht wordt gebruik gemaakt van een HEPA-filter. De opgebouwde CO2 moet zo, in combinatie met de natuurlijke ventilatie, sneller verdwijnen. En voor de ontsmetting van de lucht komen er in de vijf testscholen dus toestellen die gebruik maken van paars licht. “Die technologie is al langer bekend, denk maar aan tandartspraktijken”, zegt Van Kerkhoven. “Sinds kort wordt de techniek ook ingezet in de Londense metro, maar kende tot nog toe niet de omslag naar dagelijkse ruimten, waaronder de scholen.”

UV C-straling

De uv C-straling vernietigt de aanwezige bacteriën en virussen. De toestellen voldoen aan strenge veiligheidsvoorwaarden, want rechtstreekse blootstelling aan uv C-straling is schadelijk. “Alle apparatuur is geregistreerd bij de federale overheid en voldoet aan de strenge veiligheidsmaatregelen die geregeld zijn bij ministerieel besluit,” zegt Van Kerkhoven. Het gaat over een gesloten systeem: de toestellen zuigen lucht die het personeel uitademt aan, desinfecteren die lucht door haar aan gecontroleerde snelheid langs de uv C-lampen te laten passeren, en stoten propere en veilige lucht uit.

De vakbond hoopt met deze tests ook directies aan te moedigen om in de technologie te investeren, en tegelijk wil ze het onderwijspersoneel sensibiliseren. Alle metingen worden in realtime via een netwerk gecentraliseerd, waardoor het mogelijk wordt om op afstand permanent te monitoren. “We verzamelen data op basis van de metingen, maken een analyse en zullen ook aanbevelingen doen”, zegt Van Kerkhoven. “Na minstens 30 dagen metingen, bezorgen we de scholen een rapport met daarin onder andere de theoretische kans op een besmetting, analyses en aanbevelingen.”

