Prinses Elisabeth verhuist weer naar Groot-Brittannië: ze gaat studeren aan universiteit van Oxford

Prinses Elisabeth (19) zal vanaf oktober studeren aan het Lincoln College, een college dat deel uitmaakt van Oxford University. Dat heeft het koninklijk paleis bekendgemaakt. Het lag in de lijn van de verwachting dat ze naar het buitenland zou verhuizen.

Elisabeth is geslaagd voor de toelatingsproeven tot de driejarige opleiding ‘History & Politics’. Het Verenigd Koninkrijk is geen onbekend terrein voor haar. In 2020 behaalde ze haar Internationaal Baccalaureaat aan het UWC Atlantic College in Wales.

Prinses Elisabeth zal regelmatig terugkeren naar België, zo meldt het paleis. “Ze zal betrokken blijven bij het Belgische publieke leven tijdens activiteiten alleen, met Zijne Majesteit de Koning of haar familie.”

Elisabeth heeft het grootste deel van haar onderwijsloopbaan in het Nederlands afgewerkt in het Sint-Jan Berchmanscollege. Ze ging er naar de kleuter- en lagere school, en zat er tot haar vijfde middelbaar.

Met haar zestiende verjaardag in zicht verhuisde ze naar Wales, om daar haar laatste twee jaar van het secundair af te maken aan de privéschool Atlantic College. Het afgelopen academiejaar volgde ze een ingekorte legeropleiding van één jaar aan de Koninklijke Militaire School in Brussel.

