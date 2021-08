Familie zwaar getroffen door Amerikaanse drone-aanval in Kaboel: zes kinderen overleden

“Waarom hebben ze onze familie vermoord? Onze kinderen? Hun lichamen zijn zo verbrand dat we ze niet kunnen identificeren.” De Afghaanse Ramin Yousufi spreekt een BBC-reporter in tranen aan. Zijn familie werd het slachtoffer van de drone-aanval die Amerikaanse militairen afgelopen weekend uitvoerden in een poging een nieuwe aanslag in Kaboel te verijdelen.

“Een drone heeft een succesvolle raketaanval uitgevoerd op een auto van terreurorganisatie IS-K, de plaatselijke tak van terreurorganisatie ISIS (Islamitische Staat)”, zo meldde het Amerikaanse leger zondag. Al snel verschenen er in verschillende media berichten dat daarbij burgerdoden viel.

Eén onschuldige familie lijkt het zwaarst getroffen. Ramin Yousufi en Emal Ahmadi kammen door de wrakstukken, op zoek naar de stoffelijke overschotten van hun familieleden die zijn omgekomen. Een van de Ahmadi-broers, Zemaray Ahmadi (36), liet het leven. Ook zijn zonen Zamir (20), Faisal (16) en Farzad (12) haalden het niet. “Ik verloor ook mijn dochter Malika Ahmadi, ze was twee jaar oud”, zegt Emal Ahmadi. In totaal kwamen zes kinderen om. “Moeten we nog meer aanvallen vrezen”, vraagt Yousufi zich af. “Waarom neemt niemand de verantwoordelijkheid voor de gevolgen voor onschuldige burgers?”

Stukken van de vernielde wagen Foto: AP

Tolk voor Amerikaans leger

Ahmadi en zijn familie hadden een aanvraag tot evacuatie gedaan. Een familielied had namelijk als tolk voor het Amerikaanse leger gewerkt voordat ook hij bij de explosie om kwam.

Pentagon-woordvoerder John Kirby zei over de burgerdoden dat “we niet in staat zijn om dit momenteel te ontkennen”. Het Pentagon onderzoekt de zaak. “We nemen dit zeer, zeer ernstig. Wanneer we weten dat er bij onze operaties onschuldige mensen zijn omgekomen, dan maken we dat bekend.”