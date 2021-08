Ze voelen zich manusjes-van-alles, bedolven onder taken die het lesgeven fnuiken. Gevolg: een groeiend lerarentekort en een onderwijsniveau in vrije val. Ons panel uit het middelbaar neemt geen blad voor de mond. “We trekken gewoon niet de juiste mensen aan.”

Ben Weyts (N-VA) beslist maar vanuit zijn ivoren toren en beseft niet wat er écht leeft in het veld. Het is één van de meest gehoorde verzuchtingen in het onderwijs. Wij deden daar iets aan en confronteerden ...