Juventus maakt transferbedrag Cristiano Ronaldo bekend: Manchester United betaalt 15 miljoen… over vijf jaar

Manchester United betaalt Juventus voor Cristiano Ronaldo een transfersom van 15 miljoen euro, een bedrag dat mits bonussen nog kan oplopen tot 23 miljoen euro. De betaling zal worden gespreid over vijf jaar. Juventus bevestigt de bedragen dinsdag op de clubwebsite.

Beide clubs hadden de overgang van de Portugese superster vorige vrijdag bekendgemaakt.

De 36-jarige Ronaldo had in Turijn nog een verbintenis voor een seizoen. Met ManU moet hij de laatste details over het nieuwe contract nog uitwerken.