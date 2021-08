Ellien was getuige van dodelijk ongeval met twee zusjes: “Mijn kinderen mogen niet onbegeleid in het verkeer tot ze 16 zijn”

Antwerpen -

De Fietsersbond voerde maandag actie voor meer verkeersveiligheid aan onder meer het kruispunt van de Plantin en Moretuslei met de Mercatorstraat in Antwerpen. Een van de deelnemers was Ellien Stinissen. Zij was vorige week getuige van het dodelijke verkeersongeval in de Lange Leemstraat. “Mijn vertrouwen in de organisatie van het verkeer in Antwerpen is weg”, zegt ze.