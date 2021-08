Steven Van Gucht waarschuwt voor mogelijke vierde golf in het najaar: “Het blijft belangrijk om aanbevelingen te volgen”

Nu de coronamaatregelen in september verder versoepelen en ook het schooljaar opnieuw uit de startblokken schiet, bestaat de kans dat België in het najaar met een vierde coronagolf af te rekenen zal krijgen. Hoe ernstig die golf zal zijn, zal voor een groot deel afhangen van ons gedrag en met name hoeveel risicocontacten iedereen zal hebben. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht dinsdag gezegd op een virtueel persmoment van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

De langetermijnmodellen gaan uit van een potentiële vierde golf, maar de mate waarin het aantal risicocontacten zal toenemen, zal bepalen hoe hoog de curve wordt, aldus Van Gucht. Bij een toename met 50 procent gaan de modellen uit van tot 400 ziekenhuisopnames per dag en een piek van meer dan 1.0000 Covid-patiënten op intensieve zorg in oktober of november. Die potentiële vierde golf zal Brussel sterker treffen dan Wallonië en Vlaanderen. Dat komt door de lagere vaccinatiegraad in de hoofdstad.

Als we het aantal risicocontacten echter kunnen beperken tot een toename met 30 procent, dan zal het aantal voorspelde ziekenhuisopnames halveren. Daarom benadrukt Van Gucht dat het nog steeds belangrijk is om een zekere voorzichtigheid aan de dag te leggen en de nog geldende coronamaatregelen, zoals het dragen van het mondmasker en goed ventileren, te blijven respecteren.

Belangrijk is voorts om te onderstrepen dat het om nog onzekere voorspellingen gaat, waar best voorzichtig mee omgesprongen wordt.