Twintiger overlijdt na val van dak Chirolokalen in Kiewit

Hasselt - Een twintigjarige jongeman kwam dinsdag bij een spijtig ongeval aan de chirolokalen van Kiewit om het leven. Dat meldt het Belang van Limburg. De Hasselaar viel van het dak en overleed ter plaatse.

De hulpdiensten werden in de nacht van maandag op dinsdag rond 2 uur verwittigd. Ze ontvingen een melding van iemand die van het dak zou getuimeld zijn bij de lokalen van de Chirojongens in de Putvennestraat in Kiewit. Toen de hulpverleners arriveerden konden ze niets meer voor het slachtoffer betekenen. De twintiger overleed ter plaatse.