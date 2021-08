Honderden mensen gered uit overstroomde gebieden na doortocht orkaan Ida, twee mensen overleden

Na de passage van orkaan Ida hebben hulpverleners honderden mensen gered uit de overstroomde gebieden in de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana. Alleen al in de wijk St. John the Baptist zijn bijna 800 bewoners in veiligheid gebracht uit overstroomde of beschadigde huizen. Het water stond er tot anderhalve meter hoog, aldus lokale verantwoordelijken maandagavond.

Volgens gouverneur John Bel Edwards van Louisiana worden tientallen boten, helikopters en speciale voertuigen ingezet om mensen in het rampgebied te redden. Ook zijn circa 5.000 soldaten van de Nationale Garde ingezet voor reddings- en ruimingswerken. De komende dagen zouden ze versterkingen moeten krijgen uit andere staten, zei Edwards.

Tot nu toe zijn er twee bevestigde doden in Louisiana als gevolg van het noodweer. Gezien de verwoesting wordt gevreesd dat het aantal slachtoffers zal toenemen.

Duizenden arbeiders en technici experts zijn ook bezig met het herstellen van de stroomvoorziening: honderdduizenden huishoudens in de staat zitten nog steeds zonder elektriciteit, waaronder New Orleans met zijn zowat 400.000 inwoners.

Foto: AP

Twee mensen overleden

Door het wegspoelen van een deel van Highway 26, de belangrijkste verkeersas tussen Mississippi en Louisiana, zijn maandagavond twee mensen omgekomen en raakten tien anderen gewond, berichtte nieuwszender CNN. Het incident vond plaats in de buurt van de stad Lucedale (Mississippi). Het uitspoelen van de tweebaansweg heeft volgens de lokale politie wellicht te maken met de overvloedige regen. Zeven wagens belandden er in een diep gat. Drie van de gewonden verkeerden in kritieke toestand.

Ida trof zondag de kust ten zuidwesten van New Orleans als een orkaan met kracht vier. De uren nadien verzwakte het noodweer tot een tropische storm. Ida heeft inmiddels de buurstaat Mississippi bereikt met windsnelheden tot 55 kilometer per uur, zo maakte het National Hurricane Centre (NHC) bekend. Ook daar was er kans op overstromingen door hevige regenval.

Foto: AFP