Bekende uniformschool wordt uniformloos: “Welke puber heeft nu ook een kast vol grijs?”

Gent - De eerste septemberdag is voor elke school een nieuwe start, maar op de Gentse middelbare school Nieuwen Bosch begint een nieuw tijdperk. De school neemt na bijna zeventig jaar afscheid van het wit-grijze schooluniform. In de andere Gentse uniformscholen, Sint-Pieters en Sint-Bavo, ligt een afschaffing niet op tafel.

Daags voor de eerste schooldag heeft directeur Wim Danschutter absoluut nog geen spijt van de beslissing om het uniform af te schaffen. “We kijken er allemaal naar uit om de leerlingen terug te zien en de nieuwe gezichten te ontmoeten.”

“In juni kregen we al een voorsmaakje van een uniformloos Nieuwen Bosch, op de proclamatie van onze zesdejaars. Het was even vreemd om voor het eerst sinds 1954 leerlingen in hun eigen outfit te zien, maar dat went snel.”

In Gent blijven nog twee uniformscholen over: de groene en de donkerblauwe. Foto: BELGA

Het uniform was al jaren voer voor discussie, zegt de directeur. “Geef toe, welke puber heeft een kast vol met grijs? Nu kunnen ze ook via hun kledij tonen wie ze zijn, uiteraard binnen een aantal kledingvoorschriften. Bovendien zorgde het uniform voor een drempel op het vlak van gelijke kansen. We willen niemand verplichten om extra kledij aan te schaffen.”

Gent telt vandaag nog twee uniformscholen. Op Sint-Pieters blijven de leerlingen naar school komen in donkerblauw en wit, en ook Sint-Bavo houdt vast aan het vertrouwde donkergroen en wit. “Het uniform zorgt voor soberheid en gelijkheid”, zei directeur Hilde Allaert daar eerder over. “De vraag leeft ook niet bij onze leerlingen. Het maakt deel uit van onze identiteit.”

