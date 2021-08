Acht uur per dag op de schoolbus? De Lijn is zich bewust van het probleem, maar “we werken met middelen die we krijgen”

De Lijn is er zich van bewust dat er een probleem is met het vervoer van sommige leerlingen van en naar school. Dat zegt de vervoersmaatschappij nadat dinsdag uit een bericht van Het Nieuwsblad bleek dat bepaalde kinderen in het buitengewoon secundair onderwijs acht uur per dag op de schoolbus zitten. “We krijgen als De Lijn afgebakende middelen om het leerlingenvervoer zo goed mogelijk te plannen en uit te voeren. We proberen met deze middelen bovendien zo creatief mogelijk om te springen”, luidt het.

Onze krant schreef dinsdag dat sommige leerlingen van de provin­ciale school voor buitengewoon ­onderwijs in Buggenhout dagelijks tien uur op de schoolbus zitten, vijf uur heen en vijf uur terug dus. “Een onhoudbare situatie”, zegt directrice van de school Jolien Roef. Bovendien zou de bus ‘s ochtends pas om 9.50 uur aankomen op school, wanneer de lessen al ruim een uur aan de gang zijn. “Het is bijna onmogelijk om zo een lesplan op te stellen.”

Marijke Haemels (39) en haar dochter Emma (12), die uren onderweg is naar school. Foto: Marc Gysens

Tekort aan middelen

De busplanning wordt opgemaakt door De Lijn. De bussen moeten verschillende kinderen ophalen en leggen daardoor soms een erg lang traject af. De Lijn zegt dinsdag dat ze er zich bewust van is dat dit een probleem is. “Ook wij vinden het echt niet oké dat deze kinderen zo lang onderweg zijn.” De vervoersmaatschppij wijst er echter op dat ze afgebakende middelen krijgt om het leerlingenvervoer zo goed mogelijk te plannen en uit te voeren. “We proberen met deze middelen bovendien zo creatief mogelijk om te springen. Maar de mogelijkheden reiken natuurlijk ook maar zover als dat kan.”

Zo zijn er volgens De Lijn dit jaar zijn nog meer rechthebbende leerlingen, nieuwe onderwijsvestigingen, evenals bijkomende onderwijstypes. “Deze middelenproblematiek is ook al besproken met de Vlaamse overheid en we blijven dat doen. We hopen dat er zo snel mogelijk meer duidelijkheid komt over de middelen voor het leerlingenvervoer”, aldus nog De Lijn.