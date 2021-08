Anderlecht kondigt komst Ajax-verdediger Lisandro Magallán aan

Anderlecht heeft dinsdagmiddag de komst van Lisandro Magallán aangekondigd. De 27-jarige verdediger wordt geleend van Ajax.

Magallan verhuisde begin 2019 voor negen miljoen euro naar Ajax nadat hij met Boca Juniors Argentijns kampioen was geworden en de finale van de Copa Libertadores had bereikt.Bij de start van het seizoen 2019-2020 werd Magallan uitgeleend aan het Spaanse Alaves. Vorig seizoen kwam de verdediger uit voor het Italiaanse FC Crotone in de Serie A. Hij speelde er 28 matchen (een goal, twee assists).

Magallan speelde dit seizoen alle voorbereidingswedstrijden van Ajax - waaronder 90 minuten in de galawedstrijd tegen Anderlecht - maar zat in de eerste drie competitieduels 90 minuten op de bank.

“Door het uitvallen van Hannes Delcroix verliezen we tijdelijk een jonge, maar ook ervaren speler centraal achterin”, verklaart RSCA’s sportief directeur Peter Verbeke. “Ons vertrouwen in de andere jonge spelers zoals Taylor Harwood-Bellis en Zeno Debast is erg groot, maar in een lang seizoen zijn ervaring en concurrentie ook belangrijke elementen. De komst van Lisandro is in dat opzicht een goede zaak.”